Musikverein Stadtkapelle Heimsheim Mit James Bond in den Advent

Heimsheim - Bunter und vielseitiger hätte das Programm nicht sein können. „Reise durch das letzte Jahr100“ lautete das Motto des Jahresabschlusskonzerts des Musikvereins Stadtkapelle Heimsheim unter der Leitung von Alexander Heinz, der die Jugendkapelle gleich bei „Selections from Beauty and the beast“ voll im Griff hatte. Mit dem „Super Hit Mega Mix“ heizte der Verein dem Publikum danach mit berühmten Nummern wie „Y.M.C.A“ der Village People mächtig ein. Und George Michaels „Last christmas“ brachte eine festliche Stimmung in den voll besetzten Saal. Heiße und fetzige Rhythmen verbreiteten anschließend bei „The olympic spirit“ von John Williams feurige Funken.