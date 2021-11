Musikverein Höfingen Der neue Dirigent kommt aus Ecuador

Lesen Sie aus unserem Angebot: Alle News zur Coronpandemie

Diese Sorge erwies sich allerdings als unbegründet, denn gleich fünf vielversprechende Bewerbungen gingen ein. Vorgespräche wurden online geführt und als wieder geprobt werden durfte, nahm sich der Musikverein ein ganzes Wochenende Zeit, um die Bewerber zu Probedirigaten einzuladen. Jeweils 90 Minuten hatte jeder Bewerber Zeit, um sich vom Orchester ein Bild zu machen und die Musiker für sich einzunehmen.

„Allesamt waren hoch qualifizierte und ausgezeichnete Musiker und Dirigenten und die Wahl war nicht einfach“, sagt Katrin Heidorn . Nach den Probedirigaten wurde im Orchester geheim abgestimmt und Fausto Ruque mit so großer Mehrheit gewählt, so dass eine Stichwahl nicht nötig wurde.

„Ich komme aus einer Familie von Berufsmusikern“, sagt Fausto Ruque. „Meine Brüder und ich gingen in unserer Heimatstadt auf die Musikschule und einige von uns entschieden sich, wie ich Berufsmusiker zu werden.“ Doch wie ist der studierte Hornist zum Dirigieren gekommen? „Nachdem ich 18 Jahre lang als Hornist in einem symphonischen Orchester in meinem Land gespielt hatte, wandte ich mich anderen Facetten wie der Orchesterleitung und dem Kulturmanagement zu“, schildert der neue Dirigent des Höfinger Musikvereins .

Warum ausgerechnet Calw?

Und was führt einen Musiker aus Ecuador ausgerechnet nach Calw? „In der Vergangenheit war ich schon einige Male in Deutschland und Europa auf Tournee, aber der Hauptgrund ist meine Familie, denn meine Frau kommt aus Calw“, erzählt Fausto Ruque. Sie ist Geigerin von Beruf und die beiden waren Kollegen im „Orquesta Filarmónica de Ecuador”, wo sie sich kennengelernt haben. „Wir haben zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn, der besondere medizinische Betreuung benötigt. Deswegen haben wir uns entschieden, nach Deutschland zu ziehen“, sagt der Musiker. Sein Motiv, sich beim Musikverein Höfingen zu bewerben, sei die Möglichkeit, mit engagierten Musikern symphonische Blasmusik mit einem großen Orchester machen zu können, sagt Ruque.