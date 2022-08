Musiksommer Gerlingen Von der „schönsten Nebensache der Welt“

Mit Musik helfen

Jetzt treten Acris beim Gerlinger Musiksommer auf. Unlängst gab die Band ein Benefizkonzert zugunsten der Ukrainehilfen. Was war die Motivation für dieses gesellschaftliche Engagement?

Natürlich waren auch wir fünf Musiker im Februar angesichts des neuen Angriffskriegs in Europa geschockt und betroffen und haben im Proberaum dann darüber gesprochen, was man tun kann. Und das kann jeder auf seine Art. Wir haben spontan gesagt: Lasst uns mit einem Benefizkonzert Geld für lokale Ukraine-Hilfsaktionen sammeln und helfen. Das Konzert sollte darüber hinaus auch ein Zeichen des friedlichen Protestes gegen den Krieg sein. Wir hatten eine tolle Resonanz, viele spontane Helfer und mit der Stadt Renningen auch einen Veranstalter, der uns tatkräftig unterstützt hat. Beim Konzert am 9. April in Renningen kamen auch viele in der Ukrainehilfe tätige Ehrenamtliche zu Wort und konnten sich weiter vernetzen. Am Ende sind, ohne Eintritt zu verlangen, 2100 Euro für den guten Zweck zusammengekommen – und das Anfang April zu einer Zeit, als sich viele Menschen coronabedingt noch nicht so richtig zu Veranstaltungen getraut haben. Das hat uns schon auch ein wenig stolz gemacht.

Was erwartet die Konzertbesucher am Donnerstag in Gerlingen?

Zunächst einmal ist Acris eine richtige Rockband. Für das Konzert in Gerlingen haben wir verschiedene Songs zum ersten Mal mit Akustikinstrumenten unplugged neu arrangiert. Du kannst eine Rocknummer nicht einfach so auf Akustikinstrumenten übertragen, das klingt dann nicht auf Anhieb gut. Insofern haben wir einiges an Probenraumarbeit investiert, es war auch für uns eine neue Erfahrung. Letztlich hat es sich aber gelohnt, und wir freuen auf eine erste Präsentation der Stücke in dieser Form vor Publikum. Im zweiten Teil des Konzerts gibt es Acris dann „plugged & loud“, so wie unsere Fans uns kennen. Es wird am Donnerstag also für ein Publikum, das gechillt mit einem Getränk in der Hand eher zuhören möchte, genauso etwas geboten sein, wie für Leute, die zum Tanzen und Abrocken kommen. Wir jedenfalls freuen uns drauf und drücken die Daumen für gutes Wetter.

Der Gerlinger Musiksommer – Was war und was kommt

Rückblick

„Sehr gut“ falle die Zwischenbilanz des Gerlinger Musiksommers aus, sagt die Hauptamtsleiterin Ulrike Hoffmann-Heer. Zwar war der Auftakt verregnet, doch das Konzert von 18 Strings wird nachgeholt, gekaufte Karten bleiben gültig. Zwischen 100 und 250 Besucher seien jeweils gezählt worden. Man wolle sich „aufs Kleine beschränken, weil es ein besonderes Format ist und sich abhebt von dem, was ringsum passiert.“

Ausblick

Donnerstag, 18. August, Acris. Freitag, 19. August, DJ Ramazzotti. Donnerstag, 25. August, Tonic Acoustic Duo. Freitag, 26. August, 18 Strings. Karten an der Abendkasse, Beginn jeweils 19.30 Uhr, bei Regen in der Stadthalle.