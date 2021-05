Musikschule Renningen Mehr junge Menschen wollen ein Instrument erlernen

Renningen - Nicht nur für die Musikschule in Renningen war das Jahr 2020 mehr als außergewöhnlich. Das ganze Ausmaß der Folgen der Pandemie lässt sich am Jahresbericht der Musikschule ablesen, der dem Verwaltungsausschuss des Renninger Gemeinderats vorgelegt wurde. Interessanterweise lagen die Einnahmen der Einrichtung gar nicht so stark unter dem Ansatz für 2020. Mit 709 000 Euro wurde gerechnet, letztlich wurden es 683 000. Dafür waren die Ausgaben rund 20 000 Euro niedriger als erwartet. Der Deckungsgrad, also zu wie viel Prozent sich die Musikschule aus Eigeneinnahmen finanziert, entspricht mit knapp 63 Prozent fast genau der ursprünglichen Schätzung.