Musikschule Leonberg Ein Schwerpunkt der städtischen Kultur

Bläsertag zum Anfang

Der Fest-Anfang ist der Bläsertag am Wochenende gewesen. Hier haben Schülerinnen und Schüler der Jugendmusikschule zusammen mit Vereinsjugendlichen der Musikvereine Höfingen und dem Verein Lyra Leonberg ihr Können in der Gäublickhalle Gebersheim unter Beweis gestellt. Ebenso bei einem Open Air auf den Marktplatz. Am Freitag, 22. Oktober, wird ab 19 Uhr im Theater im Spitalhof Mozart gespielt. Höhepunkt der Festwoche ist das Jubiläumskonzert am Dienstag, 26. Oktober, um 19 Uhr in der Leonberger Stadthalle. Es ist ein besonderer Abend, an dem sich Schülerinnen und Schüler sowie Lehrende aus den Bereichen Pop und Klassik die große Bühne teilen werden. Oberbürgermeister Martin Georg Cohn ehrt an diesem Abend zudem die Preisträgerinnen und Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“.