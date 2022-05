Musikschulchef von Ditzingen verabschiedet sich Der Komponist der Gesellschaft

Selbstverständlich wird es an diesem Mittwochabend auch emotional werden, wenn er sein Amt abgibt. Hubertus Schwinge redet nicht drumherum, das hat er in all den Jahren nicht gemacht. 20 Jahre hat er sich für die Ditzinger Jugendmusikschule stark gemacht, mehr noch für die Kinder und Jugendlichen, die durch sie vielleicht zum ersten Mal mit Musik in Kontakt kamen. Schwinge war zwei Jahrzehnte Vorsitzender des Trägervereins.