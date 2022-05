Musiker und Produzent Leslie Mandoki kommt nach Gerlingen

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Newsblog zur Ukraine

Was bedeutet es für Sie, in Gerlingen aufzutreten?

Ich trete in Gerlingen keineswegs auf, sondern komme zu Besuch und – deswegen habe ich diese Einladung gerne angenommen – freue mich, den Menschen wieder begegnen zu dürfen. Es ist ein ehrenvolles Privileg, das erleben zu dürfen, da ich getrieben bin von Dankbarkeit und Neugierde, wie die Gerlinger die Flüchtlingswelle 2015 und die Ukrainekrise erlebt haben und inwiefern es gewisse Verbindungen gibt; wie die Gerlinger die aktuelle Weltlage beurteilen aus der Sicht der damals – 1975 – herzlichen Umarmung von Flüchtlingen wie mir. Wie hat sich die Situation gewandelt, hat sie sich überhaupt gewandelt?

Sie flohen einst aus Ungarn. Was geht Ihnen bei den Bildern aus dem Russland-Ukraine-Krieg durch den Kopf?

Ich war noch keine vier Jahre alt, als die sowjetisch-russische Rote Armee den ungarischen Volksaufstand im Herbst 1956 blutig niederschlug. Natürlich hat man als Kleinkind keine zusammenhängenden Erinnerungen, aber die Wunden, die diese Zeit hinterlassen hat, sind tief – und der Schrecken dieser blutigen Tage hat bei mir einige Bilder tief eingebrannt. Mir geht es um die Menschen, die leiden, deren Leben zerstört wird, die sterben, die ihre Existenz verlieren. Es ist so schrecklich, erleben zu müssen, dass wir nichts dazugelernt haben und wir nicht in der Lage sind, diesen Wahnsinn erst gar nicht entstehen zu lassen, oder ihn wenigstens jetzt zu stoppen. Ich war an der ukrainischen Grenze, habe mich mit vielen Flüchtlingen beschäftigt. Das ist so unfassbar, ich glaube, wir müssen viel darüber nachdenken, wenn dieser Krieg zu Ende ist, wie es überhaupt dazu kommen konnte und wie wir das in Zukunft vermeiden. Noch dazu hier vor unserer Haustüre, wo wir Einwirkungsmöglichkeiten gehabt hätten und immer noch haben.

Sie wurden bekannt mit Dschinghis Khan, machten Musik mit den Großen der Branche.

Ich habe damals im Zentrallager für Asylbewerber in Zirndorf zu Protokoll gegeben, dass ich eigentlich mit Ian Anderson von Jethro Tull, Jack Bruce von Cream und Al Di Meola zusammenarbeiten möchte. Natürlich haben eben diese mich geprägt, genauso wie meine Produktionen mit Lionel Richie, Phil Collins, Jennifer Rush oder den No Angels – oder auch die Musikerfreundschaften mit Ausnahmekünstlern wie David Garrett oder Udo Lindenberg, aber vor allem Peter Maffay. Begegnungen musikalischer Natur sind immer große Inspirationen.

Welche Gruppe oder welchen Musiker hören Sie am liebsten?

Ich höre eigentlich viel Musik, aber nur gute Musik, und die gibt es in so ziemlich allen Feldern und Genres. Ich lege mich ungern fest, das ist ein beruflicher Aspekt.

Was erwartet die Veranstaltungsbesucher am Dienstag in Gerlingen?

Diese Wiederbegegnung ist eigentlich eine spannende Geschichte, wie 1975 aus der Sicht eines illegalen Einwanderers Deutschland empfunden werden konnte, und wie zwei sehr herzliche Menschen durch ihre schonungslose Ehrlichkeit, auch über den Zweiten Weltkrieg, junge Künstler aus dem Osten patriotische Deutsche werden ließen. Wenn jemandem diese Geschichte einen Abend wert ist, wird er sicherlich sehr viele persönliche Aspekte erleben.

