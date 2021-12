Musikalisches Handwerk Leonberger ist der beste Klavierbauer

Lesen Sie aus unserem Angebot: Pfeiffers gläserner Flüge als Tor zur Stadt

Georg Pfeiffer sieht sein Unternehmen selbst breit aufgestellt und zwar als Piano-Haus, das neue und gebrauchte Instrumente verkauft und das ebenso Klaviere neu baut. „Wir sind bestrebt, den Leuten eine breite, universelle Ausbildung zu geben“, erklärt er.

Welche Voraussetzungen braucht es für die Ausbildung zum Klavierbauer? Georg Pfeiffer, der diesen Beruf im elterlichen Betrieb einst selbst gelernt hat, bevor er Betriebswirtschaft studierte, nennt an erster Stelle ein feines Gehör. Das sei unabdingbar und durch nichts Anderes zu kompensieren. Dazu kommen vielfältige handwerkliche Fähigkeiten und präzises Arbeiten.

Bester Meister-Absolvent deutschlandweit und international

Interesse von Bewerbern an dem Beruf sei durchaus vorhanden, so Georg Pfeiffer, dessen Firma in einem Zeitraum von etwa fünf Jahren durchschnittlich etwa ein bis zwei Klavierbauer ausbildet. Für die Firma sind derzeit insgesamt 13 Beschäftigte tätig, darunter zwei Meister. Im Februar wird eine Meisterin das Team verstärken.

Einer der Meister, der jetzt selbst in der Prüfungskommission für die Gesellenprüfung sitzt, ist nun Clemens Dripke. Er hat nach einigen Gesellenjahren die zweijährige, berufsbegleitende Fortbildung mit Bravour absolviert. Vor Kurzem wurde er von der Handwerkskammer Region Stuttgart als bester Absolvent in seinem Beruf zum Bestmeister ausgezeichnet.

Damit wurde er auch bester Klavier- und Cembalobau-Meister bundesweit und sogar international, denn die Ludwigsburger Fachschule, an der die Meisterprüfungen abgelegt werden, ist die einzige ihrer Art in Deutschland. „Und eigentlich auch weltweit“, sagt der stolze Lehrherr Georg Pfeiffer mit Blick auf das einzigartige duale Ausbildungssystem hierzulande.

Geldpreis vom Rotary-Club

Doch damit nicht genug. Clemens Dripke bewarb sich erfolgreich um einen mit 3000 Euro dotierten Förderpreis, den der Rotary Club Stuttgart vergibt. Der Club möchte damit herausragende Jungmeister unterstützen, die sich besonders in ihrem Beruf oder auf sozialem Gebiet engagieren.

Der Leonberger, der in der Eltinger Kirchengemeinde aktiv ist und dort auch musikalisch in Erscheinung tritt, hat aber auch berufliche Pläne. Er bewarb sich um den Rotary-Preis mit einem wissenschaftlichen Projekt, bei dem er Klanganalysen am Saitendraht anstellen möchte. So etwas gebe es zwar schon, aber er möchte mit modernen Messmethoden noch einmal an den Start gehen. Und für die nötigen Messgeräte komme das Geld gerade recht, so Clemens Dripke, der auch nach zehn Jahren mit seiner Berufswahl immer noch glücklich ist.