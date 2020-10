Musik in Leonberg und Weil der Stadt Nach langer Pause: Kulturschaffende treten wieder auf

Jean-Charles Ablitzer, Titular-Organist der Kathedrale Saint-Christophe in Belfort, ist am 14. Oktober, um 19.30 Uhr zu Gast in der Kirche Sankt Johannes der Täufer, wo er an der Mühleisen-Orgel spielt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Eine Anmeldung unter Telefon 0 71 52 / 35 79 98 oder musikstjohannes-leo@gmx.de ist erforderlich. Große und kleine Freunde der klassischen Musik sind am Freitag, 23. Oktober, um 19 Uhr beim jährlichen Familienkonzert des Sinfonieorchesters Leonberg richtig. Unter dem Titel „Im Zoo, da ist was los“ erklingen Werke aus Camille Saint-Saëns „Karneval der Tiere“. Das Konzert wendet sich an Kinder ab fünf Jahren und ihre Familien. Am Flügel spielen Jakob Baars und Sven Konstantinow, Schüler der Jugendmusikschule. Eine Kostümierung ist erwünscht.

Experimentell wird es bei „out of the box“, den Leonberger Rathauskonzerten, die sich ganz der Neuen Musik verschrieben haben. Am 20. November, um 19.30 Uhr, ist das „EchtzeitEnsemble“ mit Studenten aus Stuttgart vor Ort.