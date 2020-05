Musik für Senioren im Strohgäu Beim Lobpreis des Herrn singen alle mit

Im Guldenhof in Ditzingen-Hirschlanden kommen die Musiker Dienstagnachmittags und am Sonntag – bis jetzt seien es immer andere gewesen, erzählt Sigrid Hessler. „Wir bekommen viele Angebote und verteilen dann die Termine“, sagt die Heimleiterin. Alle Bewohner seien gut gelaunt und würden lachen, manche hätten sogar schon mitgetanzt. Das erlebt auch Brigitte Bahr vom Haus Friederike in Ditzingen. Sie ist für den Sozialdienst im Haus angestellt – und kam auf die Idee, das Klavier auf seinen Rollen zu den Menschen zu bringen und selbst darauf zu spielen. So gibt sie regelmäßig ein kleines „Flurkonzert“ in den Bewohnerbereichen. „Heute hat sogar eine Frau zur Melodie eines ‚Schreit-Tanzes’ selbst ein Tänzchen gewagt“, erzählt sie begeistert. Zudem kommen regelmäßig Ehrenamtliche, die auf der Straße vor dem Haus singen. Alle Musik-Angebote würden dazu beitragen, die trübe Stimmung etwas aufzuheitern.

Das Draußen kommt nach Drinnen

Diese Erfahrung macht man auch im Breitwiesenhaus in Gerlingen. Dort treten regelmäßig Duos auf, oder auch der semiprofessionelle Einzelmusiker Klaus Duttle. Er bringt eine ganze Band mit – elektronisch in seinem Keyboard. Und er spielt live dazu auf der Gitarre und singt. Sein Repertoire ist weltlicher Art, von bekannten Helene-Fischer-Schlagern bis zu Frank-Sinatra-Songs. An diesem Mittwoch kommt er wieder, und vielleicht erklingt dann der Evergreen „New York, New York“. „So können wir das Draußen ins Haus bringen“, sagt der Geschäftsführer Falko Piest, „das ist ein Highlight im Alltag.“ „Solche Impulse stellen das Positive im Leben dar“, fasst die Sozialbetreuerin Hanna Massini zusammen. „Es tut den Menschen gut. Unsere Bewohner sind an solchen Tagen viel ausgeglichener.“