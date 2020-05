Museen: Wer macht wieder auf? Christian Wagner ja, Johannes Kepler nein

Kreis Böblingen - In kleinen Schritten macht sich Deutschland auf den Weg zurück zur Normalität. Wenn gleich einer neuen Normalität. Ein solcher Schritt ist auch die Öffnung von Museen, die seit Mittwoch auch in Baden-Württemberg möglich ist. Ob sie das tut, das entscheidet am Ende aber jede Kommune in Eigenregie. Und so zeigt sich auch im Altkreis ein recht unterschiedliches Bild.