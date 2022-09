Münchinger Märkt Traditionsfest kommt wie vor Corona daher

Es seien trotzdem die klassischen Angebote der Marktbeschicker, die auf dem Märkt zu finden sind: Gewürze, Honigprodukte, Messer, Kurz- und Lederwaren, Handyzubehör, Kleidung. „Die Krämermärkte in der Region werden durch Angebot und Nachfrage bestimmt“, sagt Angela Hammer. Im Prinzip könnten sich nur Beschicker halten, die sich auch ein Geschäft erhoffen. „Und da wir viele haben, die schon seit Jahren zu uns kommen, wird das Angebot gut angenommen und zeichnet sich durch Diversität aus.“ Die Mischung mache es.

Straßen und Gassen voller Menschen, Stimmung blendend

Angela Hammer berichtet, der Märkt sei voriges Jahr „absolut gut angenommen worden“. Voller Menschen seien die Straßen und Gassen gewesen, „super“ die Stimmung. „Für uns war es eine rundum gelungene Veranstaltung, wenn auch durch Corona eingeschränkt.“ Die Bevölkerung empfand das offenbar ähnlich. Hammer: „Die Gespräche und Rückmeldungen waren durchweg positiv.“ Man habe es den Menschen angesehen, dass sie froh gewesen seien, sich wieder zwanglos im Ort treffen zu können. Auch die Beschicker hätten der Stadtverwaltung das widergespiegelt. „Daher freuen wir uns, dass wir die Tradition des Märkt dieses Jahr wieder weiterführen können und wünschen allen eine gute Zeit.“

Der Märkt löste auch Neid aus

Der Anfang

Der Korntal-Münchinger Stadtarchivar Alexander Brunotte hat diese Informationen zur Historie des Märkt: Es ist der 12. März 1720, als die Gemeinde Münchingen mit einem Memorial an Herzog Eberhard Ludwig herantritt, mit der Bitte, ihr einen Jahrmarkt auf Matthäi zu gestatten. Daraufhin werden die benachbarten Städte und Ämter befragt, ob ihrerseits Einwände gegen eine solche Genehmigung vorliegen. Nein, alle an die herzogliche Kanzlei gesandten schriftlichen Berichte sind negativ. Als sich die Entscheidung verzögert, wendet sich die Gemeinde Münchingen mit einem weiteren Bittgesuch an die Regierung. Der Regierungsrat (Oberrat) spricht sich am 4. Januar 1721 bei Herzog Eberhard Ludwig für eine Genehmigung des Jahrmarkts aus. Das herzogliche Genehmigungsdekret für den Märkt wird neun Tage später ausgestellt.

Die Bedeutung Für Münchingen sei die Zusage wirtschaftlich wichtig gewesen, sagt Brunotte: Sie förderte den lokalen Handel und das lokale Gewerbe inklusive des Gastgewerbes. „Mit seiner überörtlichen Ausstrahlung verlieh der Märkt Münchingen eine gewisse wirtschaftliche Zentralfunktion im Umland.“ Was auch „Konkurrenzneid“ schuf: So kam die Gemeinde Sachsenheim 1730 beim Herzog um die Abschaffung des Münchinger Märkt ein – „Gott sei Dank vergeblich.“ Der Märkt, vom Termin her zwischen Markgröninger Schäferlauf und Cannstatter Wasen gelegen, habe sich zum „Münchinger Volksfest“ entwickelt, bei dem sich oft auch Alt-Münchinger zu einem Verwandten- und Freundesbesuch im alten Heimatort einfanden. Brunotte: „Neudeutsch könnte man so etwas mit Fug und Recht als identitätsstiftend bezeichnen.“

Das Programm

Nach dem Bläserruf am Samstag um 8 Uhr am Rathaus sind um 10 Uhr Fassanstich und Märktreden im Höneshof, Marktstraße 1, mit den MVM Hoba. Es gibt Essen, von 11 Uhr an spielen Musikgruppen. Der Krämermarkt öffnet von 8 bis 18 Uhr. Auch die Feuerwehr bietet Essen und Live-Musik an. Das Kinder- und Familienzentrum führt im Kifaz von 12 bis 14 Uhr Info-Gespräche, von 13 bis 17 Uhr gibt es in der Buddenberg-Halle Fitnesstests.