1000 Rebowls seien inzwischen bei seiner Kundschaft unterwegs. Täglich werden 80 bis 100 Mittagessen – Salate, Suppen, Tagesessen – darin verkauft, das seien 30 bis 40 Prozent aller Essen, Tendenz steigend, sagt Thomas Philippin. 30 Cent Verpackungskosten spart er so bei jedem verkauften Essen to go in der Rebowl.