Müll Enzkreis will Gebühren um ein Viertel anheben

Enzkreis - Erstmals seit 2017 will der Enzkreis bei den Müllgebühren draufschlagen. Um etwa ein Viertel soll die ­Jahresgebühr für die Restmülltonnen angehoben werden. Der Umwelt- und Verkehrsausschuss hat es befürwortet, formal muss es am kommenden Montag, 16. Dezember, durch den Kreistag abgesegnet werden. Zuletzt waren die Gebühren zum 1. Januar 2017 angehoben worden, um die Nachsorge für die Deponie Hamberg in Maulbronn decken zu können. Davor, von 2005 bis 2016, hatte der Enzkreis die Entgelte für die Müllabfuhr sogar deutlich senken können, dank höherer Erlöse für Altpapier und günstig verlaufenen Ausschreibungen. Doch mittlerweile seien die Entsorgungskosten deutlich gestiegen, und auch die nun vorgeschriebene europaweite Ausschreibung schlügen auf das Ergebnis der kreiseigenen Abfallwirtschaft, heißt es aus dem Landratsamt.