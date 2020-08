Müll-App für Leonberg Für den Schandfleck genügt bald nur ein Klick

App soll Meldung einfacher machen

Schon jetzt kann man auf der städtischen Homepage www.leonberg.de anzeigen, wenn irgendwo Unrat herumliegt. Aber das ist vergleichsweise aufwendig. Eine App soll es einfacher machen. „Das würde auch die Verwaltung deutlich entlasten“, sagt der Leonberger Ordnungsbürgermeister Ulrich Vonderheid (CDU). 30 000 Euro hat die Stadt dafür im Haushalt eingeplant.

So viel Geld müsse es gar nicht sein, sagt Sebastian Werbke. Der Grünen-Stadtrat empfiehlt die kostenlose App „Müllweg“, auf der Schandflecken gemeldet werden können.

Von anderen abschauen

Die Stadt Leonberg hat den „Mängelmelder“ aus Ludwigsburg im Visier, bei dem die Drecksstellen unter anderem auf einem virtuellen Stadtplan markiert werden können. Auch können die Nutzer ein Handyfoto weiterleiten.

Der Müll zieht auch Ratten an. Foto: factum

Elke Staubach ist noch auf eine Anti-Müllkampagne in Rheinland-Pfalz gestoßen. Die Stadt Ingelheim am Rhein hat eine große Aktion „Sauberes Ingelheim“ ins Leben gerufen. Dort gibt es nicht nur eine Müll-App, mit der auch Straßenschäden und andere Mängel gemeldet werden können, sondern zudem verschiedene Aktionen, mit der an das Abfallbewusstsein der Menschen appelliert wird. Mit griffigen Slogans wie „PLAST – I -GITT“ oder „MÜLL-KIPPE“ werden die Probleme plakativ angesprochen. „Da können wir bestimmt was abkupfern“, sagt die CDU-Fraktionsvorsitzende.

Der Leonberger Rathaussprecher Tom Kleinfeld bestätigt auf Nachfrage unserer Zeitung, dass die Stadt sowohl den Ludwigsburger „Mängelmelder“ als auch die Vorschläge aus dem Gemeinderat prüfen will. Die 30 000 Euro bleiben im Haushalt bis auf weiteres drin.

Stadtputzete und Überwachungskamera

Denn es geht nicht nur um die App: Vielmehr soll das Thema Stadtsauberkeit auf mehreren Ebenen angegangen werden. So ist im kommenden Jahr eine stadtweite Großputzende geplant, die die kleineren Aufräumaktionen in den einzelnen Stadtteilen ablösen soll.

Bei den Problemzonen an den Altglas-Containern wird erwogen, Überwachungs-Kameras zu installieren. Dies ist nicht nur ein technisches und finanzielles, sondern zudem ein rechtliches Problem.

Freie Fahrt sollen endlich die Kehrmaschinen bekommen, die die Straßenränder reinigen. Die fahren bisher regelrecht in Schlangenlinien, um die geparkten Autos zu umgehen. Alle Versuche, die Bürger während der Einsatzzeiten zum Wegstellen ihrer Autos zu bewegen, waren bisher nicht erfolgreich. Nun sollen feste Verkehrsschilder mit Haltverbotszeiten für klare Verhältnisse sorgen.

Kunst-Graffiti statt Schmiereien

Wilde Schmierereien auf Wänden, die zum Beispiel am Bahnhof immer wieder beobachtet werden, sollen durch künstlerische Graffiti ersetzt werden. Und für die Bänke, die längs der Glems neu aufgestellt wurden, sind kleinere Abfallkörbe vorgesehen. Der CDU-Stadtrat Wolfgang Röckle hat mehrfach gesehen, dass dort Abfälle und Kippen einfach neben die Bank geworfen wurden.

Ein wichtiger Bestandteil der Leonberger Müllstrategie ist auch die Überzeugungsarbeit. So soll schon in Kindergärten und Schulen für das Thema Müll sensibilisiert werden. Und damit Lebensmittel erst gar nicht weggeworfen werden, ist an einen Kochkurs für Essenreste gedacht. Eine fürwahr sinnvolle Idee.