MTB-Trail in Weil der Stadt Die Mountainbike-Strecke muss weichen

Bei Unfällen haftet die Stadt

Nicht erlaubt ist eine solche Strecke an dieser Stelle aus zwei Gründen: Zum einen dürfen in Baden-Württemberg nur Wege mit einer Breite von mehr als zwei Metern oder offiziell ausgewiesene Mountainbike-Strecken mit Fahrrädern befahren werden. Außerdem lag die selbst errichtete Strecke mitten in einem Naturschutzgebiet – dort dürfen die Wege nicht verlassen werden. Und: Die Stadt als Grundeigentümer des Waldstücks würde haften, wenn es auf der Strecke zu einem Unfall kommt.