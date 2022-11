Mountainbike-Trail in Schafhausen Strecke ist beschlossene Sache

Gute acht Monate ist es her, dass die Weil der Städter CDU-Fraktion per Antrag die Einrichtung einer Mountainbike-Strecke im Ortsteil Schafhausen beantragte. Seitdem tauchte das Thema zwar immer wieder auf den Tagesordnungen verschiedener Gremien auf– in den Sitzungen wurden die Beratungen aber häufig vertagt. Dass Schafhausen eine MTB-Downhill-Strecke bekommt, ist inzwischen amtlich. Der Prozess bis zum Beschluss war aber ein langer. „Das hat uns bis heute schon sehr intensiv beschäftigt in der Verwaltung“, kommentierte Bürgermeister Christian Walter in der jüngsten Gemeinderatssitzung.