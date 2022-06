Mountainbike-Meisterschaft Nur die Titelverteidigerin ist schneller

Technik, Kraft und Ausdauer sind gefragt

Die noch recht junge Disziplin Enduro lässt sich am treffendsten als Mischung zwischen den Anforderungen von Cross-Country und Downhill beschreiben. In der abfahrtsorientierten Sportart sind sowohl Technik und Mut, als auch Kraft und Ausdauer gefragt. Die Fahrerinnen und Fahrer absolvieren eine große, abgesteckte Tour mit vielen Trails. Dabei wird die Zeit bergauf nicht gewertet.

Am Traileingang angekommen, startet man in einen zwei- bis zehn-minütigen technischen Downhill – die sogenannte „Stage“. Dieser Teil ist entscheidend, denn hier wird per Lichtschranke die Zeit gemessen. Auf der gesamten Strecke sind circa sechs solcher Stages zu überwinden. Die beste Gesamtzeit aller Stages entscheidet über den Sieg.

Sturz in einer Kurve

Die 19-jährige Helen Weber fühlte sich wie schon im Training auf der Strecke sehr wohl. Anders als die ersten beiden Stages war die dritte Abfahrt nasser als erwartet. Nach einem guten Start rutschte die junge Sportlerin in einer Kurve weg und stürzte. Schnell hob sie ihr Bike auf, sprang auf und fuhr weiter. Die Kette hatte sich durch den Sturz zwischen Kettenblatt und Kurbel verklemmt. Dadurch musste die Warmbronnerin das letzte Drittel der Stage ohne treten absolvieren, was sie wertvolle Sekunden kostete. Nach der Abfahrt behob sie das Problem und absolvierte in der Folge zwei Stages als schnellste Frau.

Nicht so glatt lief es für Helen Weber, die für das RAAW//Levelnine Gravity Team startet, in der Vorbereitung auf das erste Rennen der Enduro World Series in Schottland. Bei einem Sturz im Training kugelte sie sich die Schulter aus und musste unverrichteter Dinge wieder nach Hause abreisen.