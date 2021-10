Motorsportler Laurents Hörr Mit „Nemo“ zum Europameister-Titel

Einladung zum legendären 24-Stunden-Rennen

Damit krönte der Rennfahrer in Portimao erst einmal seine bisherige Leistung mit dem dritten Meistertitel in Folge. In den Jahren 2019 und 2020 hatte er als erster Fahrer überhaupt zweimal den Titel im Michelin Le Mans Cup für sich entschieden. Und nun also der Erfolg in der European Le Mans Series, die Europameisterschaft der Langstrecke.