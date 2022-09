Erstes Kartrennen mit acht Jahren

Dass der Renninger es im Motorsport zu etwas bringen wird, zeichnete sich schon früh ab. In seinem ersten Kartrennen im Alter von acht Jahren startete Yves Volte am Ende des Feldes und hatte dieses in der zweiten Runde bereits komplett überholt. In dreieinhalb Jahren, in denen seine Familie in Ungarn lebte, holte er zwei Kartmeisterschaften. Bedingt durch den Beruf des Vaters als Qualitätsingenieur bei einem großen deutschen Autobauer machte Yves Volte in der chinesischen Formel 4-Serie mit starken Ergebnissen auf sich aufmerksam. 2018 fuhr er erstmals in der GT4-Klasse mit Aston Martin und wurde als erster Deutscher ins Junior-Programm aufgenommen.