Leonberg - Beim vierten und vorletzten Lauf der XC Academy Trophy in Mollerussa in Nordspanien hat sich Samuel Drews den dritten Platz gesichert und schaffte damit in seiner ersten internationalen Saison den Sprung auf das Podium. Nach Schwierigkeiten zu Beginn des Rennwochenendes qualifizierte sich der Leonberger nach den drei Vorläufen als Neunter für das Finale. Von der vorletzten Position aus schob er sich mit einem gewohnt guten Start bereits in den ersten Kurven an einigen Piloten vorbei.