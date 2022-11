Motorsport Langstrecke So tüftelt Rennfahrer Laurents Hörr am Aufstieg

Dem Start im legendären Rennen in Frankreich hatte Hörr alles untergeordnet, um sich in einem helleren Scheinwerferlicht zu platzieren. In der asiatischen Le-Mans-Serie, wo er in der kleineren LMP3 fuhr, feierte er lediglich einen Sieg, dreimal schied sein Team wegen technischer Probleme in Führung liegend aus. Seinen Titel in der europäischen Le-Mans-Serie wollte Hörr nicht verteidigen. Wegen seiner Erfolge aus den Vorjahren ordnete ihn der Automobil-Weltverband Fia in der sogenannten Gold-Kategorie ein, was für die Langstreckenrennen in der LMP3-Klasse bedeutet, dass er sich das Cockpit mit zwei Amateuren teilen muss – damit wären die Siegchancen deutlich geschrumpft. In der Saison davor war Hörr noch Silber-Pilot und durfte mit ambitionierteren Piloten im Team fahren. „Es hätte keinen Sinn ergeben, in dieser Klasse unter diesen Vorzeichen anzutreten“, bekennt er, „es wäre verlorene Zeit gewesen.“ Und im Le-Mans-Cup trat der Gerlinger mit einem Kundenfahrer an, sodass von vornherein klar, war dass er in dieser Klasse keine weiteren Siegerpokale einsammeln würde. Er selbst legte in fünf von sechs Rennen zwar die schnellste Rennrunde auf den Asphalt, aber sein Teamkollege konnte niveaumäßig nicht mithalten, sodass am Ende nichts Zählbares vorzuweisen war.