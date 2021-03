Motorsport Es läuft nicht in den Emiraten

Innerhalb von zehn Tagen absolvierte das Duo vom Team DKR Engineering in Dubai und Abu Dhabi je zwei vierstündige Rennen. Doch schon der Auftakt verlief wenig verheißungsvoll. Jean Glorieux wurde in einen Unfall verwickelt. Nach langen Reparaturversuchen blieb nichts anderes mehr, als das Fahrzeug abzustellen. Einen Tag später sah es im zweiten Rennen nach einem zweiten Rang aus, bevor Glorieux von nichtkonkurrierenden GT-Fahrzeugen von der Strecke gedrängt wurde und so zwei Positionen verlor.