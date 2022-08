Schwierige Bedingungen im zweiten Lauf

Beim Start zum ersten Vorlauf beschleunigte der Spanier Gayaso etwas besser und ging in Führung vor Drews, der sich wiederum in der ersten Kurve gegen den Tschechen Brousek behauptete und in der Folge absetzte, um einen sicheren zweiten Platz einzufahren.