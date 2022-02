Motorsport Die Spielkonsole wird zur Eintrittskarte

Im Jahr darauf startete er in der Langstreckenserie DMV NES 500 und wurde zusammen mit seinem Partner Jannik Hizler Meister in einem 2er-BMW. Ein wichtiger Baustein, so Rohrscheidt: „Wir haben viel von unserer intensiven Daten- und Video-Analyse profitiert.“ Das überzeugte auch Veit Valentin-Vincentz, der ihm für die folgende Saison ein Cockpit in einem Porsche Cayman gab. Coronabedingt fanden 2020 zwar nur drei Rennen in der DMV NES 500-Serie statt, dennoch erfüllte sich für den 30-Jährigen mit den Fahrten in dem 420 PS-Gefährt und Rang zwei im Gesamtklassement ein weiterer Traum.

Schwerer Unfall auf dem Lausitz-Ring

Der nächste Schritt war der Einstieg in die GT4-Klasse im vergangenen Jahr, die auf vier Rennen angelegt war. Für Kevin Rohrscheidt blieb es jedoch bei drei: Nachdem er beim ersten Rennen die Ränge drei und vier belegt hatte und beim zweiten seine erste Pole Position und seinen ersten Sieg feiern konnte, erlebte er auf dem Lausitz-Ring seinen ersten schweren Unfall bei Tempo 230. Der Motorsportler kam mit dem Schrecken und ein paar Blessuren davon.

In diesem Jahr nun nimmt er einen neuen Anlauf, unterstützt von inzwischen acht Sponsorenpartnern, die das Budget von rund 75 000 Euro zu stemmen helfen. „Ich biete den Firmen im Gegenzug an, Kunden und Mitarbeiter zu den Rennwochenenden mitzunehmen und Einblicke in die Rennstrecke zu gewinnen oder eine Runde im Renn-Taxi zu drehen“, beschreibt Kevin Rohrscheidt die Win-win-Situation.

Darüber hinaus verfolgt der Spätberufene, der in seinem Blog auch Klimaschutz-Projekte und neue Antriebstechnologien bewirbt, noch einen längerfristigen Traum: Er will einmal bei den 24 Stunden von Le Mans an den Start gehen – am liebsten in einem Rennwagen mit Wasserstoff-Technologie.