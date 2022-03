Heimsheim - Bei einem Unfall am Montagnachmittag in der Hausener Straße Heimsheim ist eine 16 Jahre alte Motorradfahrerin leicht verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei kam die Jugendliche gegen 14.30 Uhr bei einem Überholvorgang nach links von der Fahrspur ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw, welcher gerade von der Hauptstraße in Fahrtrichtung Leonberger Straße einbog. Die Motorradfahrerin wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.