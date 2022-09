Motorradtreffen am Wochenende Am Glemseck knattern die Motoren

Hauptpreis ist ein umgebauter Bobber

Eine besondere Attraktion erwartet die Fans am Sonntag: Der Seehaus „Ocean’s 101“ Bobber, ursprünglich eine BMW R80 RT in Polizeiausstattung, wird bei einem Sprint gegen ein Original-Polizeimotorrad antreten. Im Vorfeld des „Glemseck 101“ hatte es dazu eine Verlosung gegeben, bei der es als Hauptpreis diesen vom Seehaus in Leonberg umgebauten Bobber zu gewinnen gibt.

Die Aktion läuft noch: Lose zum Preis von jeweils zehn Euro sind online unter www.glemseck101.de oder ab Freitag direkt vor Ort beim Glemseck 101 erhältlich. Allerdings: Bereits jetzt sind schon mehr als 3000 der lediglich 4000 verfügbaren Lose verkauft. Der Erlös der Verlosung wird komplett der Opfer- und Trauma-Beratung des Seehauses zugutekommen.

Rock’n’Roll aus den Sechzigern

Den ganzen Tag über läuft Rock’n’Roll beim Glemseck 101. Und abends stehen Bands auf der Bühne: Ed Mind & The Minders spielen am Freitag ab 20 Uhr Rockabilly im Stil von Gene Vincent, Johnny Burnette und Elvis. Ab 23 Uhr kommen dann Memphis Special, die sich die ungeschliffene Roots Music der 50er Jahre auf die Fahnen geschrieben haben.

Am Samstag geht es um 20 Uhr weiter mit den Pinstripes, die sich mit ihrem Kick-Ass-Rockabilly eine Fangemeinde zusammengespielt haben, die bis in die Schweiz, Österreich, England, Tschechien und Norwegen reicht. Den Abschluss übernehmen ab 23 Uhr The Kicks, die sich dem Rock’n’Roll der 1960er Jahre verschrieben haben.

Alle Informationen für Besucherinnen und Besucher, auch zur Anfahrt und den Parkmöglichkeiten, gibt es unter www.glemseck101.de.

Verkehrseinschränkungen rund ums Glemseck

Mahdentalstraße

Von Freitag, 2. September, 6 Uhr, bis einschließlich Sonntag, 4. September, ist auf der Mahdentalstraße zwischen der Autobahnabfahrt Leonberg-Ost und dem Abzweig Krummbachtal (nach Gerlingen) keine Durchfahrt möglich. Die Zufahrt zur Straße „Im Mahdental“ und zum „Krummbachtal“ von der L 1187 aus Richtung Stuttgart kommend ist während der Veranstaltung weiterhin möglich. Die Umleitungen sind entsprechend ausgeschildert.

Anfahrt und Parken

Das Gelände ist über die L1187 nur aus Richtung Leonberg erreichbar sowie über die L1188 aus Richtung Sindelfingen. Besucher, die die Buslinie 92 nutzen, können an der Ersatzhaltestelle Krummbachtal aussteigen und von der Stuttgarter Seite aus das Gelände betreten. Motorräder parken kostenlos auf dem Gelände. Die Streetbunnycrew bietet einen Aufbewahrungsservice für Helme und Jacken an. Der Veranstalter hat für Autos kostenpflichtige Parkplätze aus Richtung Leonberg kommend eingerichtet.

Busverkehr

Die Linie 92 wird noch bis einschließlich Sonntag, 4. September, bis Betriebsschluss in beiden Richtungen über die Neue Ramtelstraße, Stuttgarter Straße und das Krummbachtal umgeleitet. Zwischen Leonberg und Glemseck entfallen die Haltestellen „Leonberger Dreieck“, „Schumisberg“, „Rappenhof“ und „Glemseck“ jeweils in beiden Richtungen. Für die Haltestelle „Krummbachtal“ gibt es einen Ersatz in Höhe des Abzweig Krummbachtal.