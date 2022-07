Motorradfahrerin kollidiert mit Mercedes Unfall bei Perouse endet tödlich

Ein Unfall, der sich am Dienstagmittag auf der Kreisstraße 1013 zwischen dem Rutesheimer Stadtteil Perouse und Renningen-Malmsheim ereignet hat, ist für eine Motorradfahrerin tödlich ausgegangen. Gegen 12.10 Uhr war ein 49 Jahre alter Mercedes-Fahrer auf der Kreisstraße in Fahrtrichtung Malmsheim unterwegs und wollte auf Höhe eines Waldwegs einige hundert Meter nach Perouse nach links abbiegen. Wie die Polizei vermutet, übersah eine 29 Jahre alte Motorradfahrerin das abbiegende Fahrzeug und kollidiere mit dem Heck des Mercedes. Sie stürzte auf den Asphalt und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie schließlich verstarb.