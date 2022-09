Auch zum Teil heftige Schauer tun der guten Stimmung beim 15. Motorradtreff am Glemseck keinen Abbruch. Das Achtelmeile-Sprint-Rennen zieht nach zwei Jahren Coronapause Tausende von Zuschauern an. Auch der weltweit erste E-Sprint geht über die Bühne. An diesem Sonntag ist der letzte Tag der beliebten Großveranstaltung. Wir zeigen Euch ein paar Eindrücke vom Glemseck 101.