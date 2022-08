Moschee in Hemmingen Das Minarett soll höher werden

„Nicht bereit, vom Beschluss abzuweichen“

Wilfried Gentner (CDU) sagte geradeheraus, dass er die Erhöhung ablehne. „Das Gebäude ist wirklich wunderschön geworden und wertet die Gegend auf, aber ich bin nicht bereit, vom früheren Beschluss abzuweichen.“ Demzufolge das Minarett nur so hoch ist wie der Kuppelbau, was man damals auch der Bevölkerung kommuniziert habe.

Jörg Haspel (Freie Wähler) kritisierte die „Salamitaktik“ des Vereins, dass Forderungen nach und nach kämen. „Das Minarett ist doch das A und O einer Moschee, wie ich verstanden habe, das wichtigste Gestaltungselement.“ Man müsse sich vorher überlegen, was man wolle. Trotzdem, Jörg Haspel stimmte der Erhöhung zu – wie Ralf Horwath (SPD). Er plädierte dafür, über das Minarett abzustimmen, nicht darüber, wie der Verein vorgegangen sei, dessen Wunsch er verstehe. Barbara von Rotberg (FDP) wollte sichergehen, dass das Minarett keine „ausladenden Ornamente“ erhält.

Von der Tennishalle zur eigenen Moschee

Die muslimische Gemeinde, gegründet 2008, baut schon seit mehr als zehn Jahren Stück für Stück. Zunächst war sie vorübergehend für drei Monate in einer Tennishalle untergekommen. Bei einer Zwangsversteigerung einer leer stehenden Gaststätte anno 2009 konnten die Muslime nicht mithalten. Der erfolgreiche Bieter gab an, sein Ziel sei es gewesen, die Nutzung der Räume durch die türkisch-islamische Gemeinde zu verhindern. Die örtliche Verwaltung hatte den Muslimen zuvor ebenso abgeraten, für das Gebäude mitzubieten, weil das den sozialen Frieden gefährden könne. In die Suche nach einer Bleibe hatte sich auch die katholische Kirche eingeschaltet, unterstützend. Die Folge war eine große Aufregung im Gemeinderat, in einer Vorlage äußerte die Verwaltung „Befremden“ über die Einmischung.

Bauantrag 2017

Danach trafen sich die Vereinsmitglieder im Gebäude einer Spedition in der Saarstraße, ehe sie auf demselben Areal das Gebäude einer Baufirma für ihre Zwecke umbauten – zunächst ohne Minarett. Im Jahr 2011 erging die Baugenehmigung. Erst 2017 reichte der Verein den Bauantrag für ein Gebäude ein, das einer typischen Moschee glich.

Weitaus lauter, strittiger geht es zurzeit in Ditzingen zu. Dort plant der Moscheeverein einen Neubau in der Schuckertstraße. Im Gemeinderat gab es heftige Diskussionen, auch sind nicht alle Anwohner begeistert. Trotzdem wollte das Gremium noch vor der Sommerpause die Bedingungen für einen Verkauf des Baugrundstücks im Gewerbegebiet beschließen. Der Kulturverein kritisierte den Kompromiss der Kommunalpolitik aber als einseitig. Nun folgen weitere Gespräche.