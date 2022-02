„Montags-Spaziergänge“ Gegenbewegung formiert sich

Ausdrücklich erwünscht sind an diesem Abend daher auch kritische Wortmeldungen. Und so traut sich eine Frau ans Mikrofon, die zuvor auch schon bei den „Spaziergängern“ mitgelaufen ist. Sie finde es nicht richtig, dass in vielen Kliniken nur geimpfte und genesene Besucher erlaubt sind und die Coronamaßnahmen dafür sorgen, dass nicht alle Familienmitglieder ihre sterbenden Angehörigen im Hospiz verabschieden können, sagt sie. Eine Siebtklässlerin bemängelt fehlende Luftfilter in ihrer Schule und wünscht sich, dass die Präsenzpflicht ausgesetzt wird.

Immer montags um 17.30 Uhr

Noch wirkt vieles an diesem Abend ein wenig improvisiert. Das soll sich aber schon bald ändern. „Wir werden immer mehr“, sagt Mitorganisator Dennis Uhl. Ihn und Lukas Kuntz haben etliche Rückmeldungen erreicht, dass die Initiative weitermachen soll.

„Deshalb wollen wir uns noch besser organisieren“, erklärt Uhl. Für jeden Montag, immer ab 17.30 Uhr, lädt die Initiative zu der Versammlung auf dem Rathausplatz ein. Gastredner sind dabei willkommen. So werden beim nächsten Termin am 7. Februar vielleicht Ärzte zu Wort kommen. Außerdem hat eine Abordnung aus Leonberg ihr Kommen in Aussicht gestellt.

Signal aus der Bürgerschaft

In Leonberg selbst gehört der Marktplatz montagabends bisher vor allem den „Spaziergängern“, die sich hier treffen, um schweigend durch die Innenstadt und vors Rathaus zu ziehen. Eine Art Gegenbewegung gibt es noch nicht.

Allerdings diskutieren die Gemeinderatsfraktionen über Möglichkeiten einer Entgegnung. Und auch einige engagierte Bürger aus der Stadtgesellschaft denken darüber nach, inwieweit ein starkes Signal für einen regelkonformen gesellschaftlichen Diskurs gesetzt werden kann.