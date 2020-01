Mollenbachhexen aus Eltingen Jetzt ist das Häs aus der Kiste

Das sagt die Legende

Ein heftig tobendes Gewitter zieht auf, der Donner grollt, ein starker Wind bläst über den Kirchplatz und Blitze zucken hinter dem Brunnen hervor. Es scheint, als ginge die Welt unter. Ein Blitz schlägt in den grünlich schimmernden See, ein zweiter Blitz knallt in den bläulichen See. Dichter, nebelartiger Dampf steigt auf. Plötzlich, wie von Geisterhand gelenkt, entsteigen dem Brunnen bucklige und hinkende Gestalten mit langem Haar und fratzenähnlichem Gesicht. Als sie sich am Ufer versammeln, schauen sie sich gegenseitig an und erschrecken dabei so sehr, dass sie anfangen zu lachen und künftig jede Menge Spaß miteinander haben.