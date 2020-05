Vielleicht wird das Golf-Team um den Kapitän Ingmar Peitz dann auch schon wissen, wie es um den aktuellen um den aktuellen Liga-Betrieb steht. Die ersten beiden Spieltage – am 16. Mai in St. Leon-Rot sowie am 30. Mai in Mannheim-Viernheim – wurden bereits abgesagt. So wie alle anderen Spieltage bis runter in die Landesliga auch. Ob die fünf Bundesliga-Mannschaften am 20. Juni beim dritten Spieltag auf der Anlage des Stuttgarter GC Solitude endlich einsteigen können, das wollen die Verantwortlichen des Deutschen Golf-Verbandes (DGV) an diesem Freitag entscheiden. Immerhin sind bei der Deutschen Golf-Liga (DGL) an einem Spieltag mehr als 400 Mannschaften im gesamten Bundesgebiet aktiv. Eine Einhaltung der bislang aktuellen Auflagen sei daher nicht zu gewährleisten, heißt es in einer Stellungnahme der DGL.