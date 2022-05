Mönsheimer Ritterspiele Wer bekommt die Königstochter?

Ritterturnier ist der Höhepunkt

Kai Frick, der auf alles ein Auge hat, steht inzwischen mitten auf dem Turnierplatz. Der Höhepunkt des Ritterspektakels steht an: die „Tureney“. Das große Turnier also, bei dem der Kampf zwischen Gut und Böse ausgetragen wird. In diesem Jahr will der garstige Graf von Finsterwalde die liebreizende Tochter des Königs zur Frau. Der König beschließt: Wer das Turnier gewinnt, erhält die Hand der Prinzessin.

Und das Turnier beginnt. Ringstechen, Salatköpfen, Speerwurf und der Wurf mit dem Todesstern in vollem Galopp, das sorgt für Spannung. Der Parcours-Chef flüstert: „Beim Ringstechen hat der Graf alias Reinhold Popp die ganzen vergangenen Wochen nicht einmal gewonnen!“ Jetzt sieht es aber anders aus: Der Graf schlägt sich gut, auch wenn er beim Salatköpfen schummelt – sein riesiges Schlachtross schreitet so gemächlich die Bahn entlang, dass ein Fingerschnippen reicht, um den Salatkopf zu besiegen.

Buntes Markttreiben

Letzten Endes ist es knapp, doch schließlich gewinnt das Gute – so, wie es sein muss. Und jetzt kann in aller Ruhe geschlemmt und über den Markt gebummelt werden. Lederwaren, Schaffelle, handgefärbte Wolle, Töpferwaren, Schmuck – ein buntes Sammelsurium an Produkten ehrlicher Handwerkskunst wird feilgeboten. Vieles können die Besucherinnen und Besucher selbst ausprobieren, wie das Kerzenfärben, an anderen Ständen etwas lernen, wie beim Schmied.

Im kommenden Jahr wird auf dem Grenzbachhof die Kavallerie einreiten, pünktlich zum Westernfestival. Und man darf gespannt sein, welche Geschichten dann geritten und erzählt werden.