Mönsheimer Ortsmitte Vom Marktplatz zum Spielplatz?

Inzwischen sind die Pflastersteine unterhalb des Turms verschwunden, der endgültige Belag fehlt aber noch. Der Grund: In der Ecke zwischen Turm und Mauer steht ein massiver Steintisch mit quaderförmigen Hockern, ebenfalls vor rund neun Jahren dorthin gesetzt. Diese Möblierung ist der Bürgerinitiative nun bei der Umgestaltung im Weg. Schon vor vier Wochen hatte die Initiative im Gemeinderat angeregt, den Tisch und die Hocker zu versetzen, am besten auf die andere Seite der Mauer. Man könne so eventuell Platz für ein Spielgerät schaffen. Und schon damals gab es Kritik aus den Reihen der Gemeinderäte an dem als „Salamitaktik“ bezeichneten Vorgehen. Diese Woche nun kam der Antrag, Tisch und Hocker zu versetzen, regulär auf die Tagesordnung, zusammen mit Ideen für mögliche Spielgeräte.