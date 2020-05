Mönsheimer Mühle Wo das „weiße Gold“ entsteht

Dabei hat Markus Mönch vor allem eines festgestellt: Die Menschen kaufen heute viel mehr Vollkornmehl oder klassische Getreidesorten wie Dinkel. „Das hat in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr Zuspruch gefunden.“ Früher, bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, hatten die Menschen fast nur solche Mehle, weil feines, helles Mehl nicht so leicht herzustellen war. Mit dem technischen Fortschritt bei den Mühlen kamen die Menschen leichter an das feine Mehl und nutzten es auch. „Jetzt achten die Leute immer mehr auf gesunde Ernährung.“

„Die haben uns den Laden eingerannt“

Was den Mühlenladen angeht, hat Markus Mönch tatsächlich positive Auswirkungen durch die Krise gespürt. Gerade zu Beginn, als es mit den Hamsterkäufen so richtig losging, „da haben sie uns buchstäblich den Laden eingerannt, die Kunden standen Schlange. Auch bei Hefe und Sauerteig: Sobald man es wieder da hatte, war es ruckzuck weg.“ In dieser Zeit habe der Laden auch viele neue Kunden hinzugewonnen. Mittlerweile ist der Run auf den Laden zwar nicht mehr so groß wie am Anfang. „Wir haben uns jetzt auf einem hohen Niveau eingependelt.“

Der Mühlenladen ist allerdings nur ein kleiner Bestandteil des Geschäfts, der große Teil ist der Verkauf an Bäcker, Gastronomen und so weiter. „Und da hatten wir zum Teil bis zu 30 Prozent Rückgänge.“ Und das lasse sich über den Laden bei weitem nicht ausgleichen. Denn selbst im Vertrieb von Lebensmitteln mussten viele Betriebe schließen: Restaurants und Cafés, aber auch Bäckereien in großen Einkaufszentren. „Den Rückgang spüren wir nach wie vor“, sagt Markus Mönch. Noch seien die Rückgänge nicht so groß, dass man den Abnahmeverpflichtungen gegenüber den Landwirten nicht mehr nachkommen könnte. Wenn sich die Situation aber noch über mehrere Monate hinziehe, müsse man die Verarbeitungsmenge womöglich reduzieren.