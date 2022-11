Mönsheim Mönsheim will Stolpersteine beseitigen

Viele Hürden im Alltag

Nun will auch die Gemeinde Mönsheim, deren neues Rathaus schon barrierefrei gebaut wurde, nach neuralgischen Stellen im Ort schauen, die Rollstuhlfahrern, aber auch etwa Blinden, Gehörlosen, Senioren oder Eltern mit Kinderwagen Schwierigkeiten in ihrem Alltag bereiten. In den Gemeinderat eingebracht hatte das Thema ein Antrag der Unabhängigen Bürgerliste Mönsheim (UBLM). Gemeinderat Hans Kuhnle schlug vor, dass im Ort ein Arbeitskreis gebildet werden soll, der mit dem externen Berater gemeinsam Barrieren aufzeigt. Das Ziel des Projekts solle es sein, so Alexander Lang, dass die Menschen so lange wie möglich an ihrem gewohnten Ort bleiben können. Von gelebter Barrierefreiheit profitiere jeder, nicht nur eingeschränkte Menschen. Dazu gehöre auch eine barrierefreie, für alle zugängliche Nahversorgung.