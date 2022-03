Mönsheim Marktplatz bekommt endlich Spielgeräte

Mit aktiv in dieser Bürgerinitiative waren Gemeinderäte der UBLM, die einen entsprechenden Antrag ins Gremium einbrachten. In einem weiteren Schritt forderten sie, einen auf dieser Fläche stehenden großen Steintisch zu versetzen. Ein mögliches Spielgerät sei erst ein nächster Schritt, sagte Joachim Baumgärtner (UBLM) damals. Er versicherte, es sei später Sache des Gemeinderates zu entscheiden, ob und welches Spielgerät installiert werde. Nach längerer Diskussion, in der Gemeinderäte der Freien Wählergemeinschaft (FWG) ihren Kollegen von der UBLM-Fraktion unter anderem „Salamitaktik“ vorwarfen, stimmte das Gremium schließlich dem Ansinnen der Bürgerinitiative zu, zumal diese die Arbeiten auch durch Spenden finanzierte.