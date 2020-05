Mönsheim in der Corona-Krise Das hat auch der Bürgermeister nie erlebt

Die Fraktion der Unabhängigen Bürgerliste Mönsheim (UBLM) hatte zuvor angefragt, ob Gemeinderatssitzungen zusätzlich per Streaming auch online übertragen werden könnten. Der Bürgermeister Thomas Fritsch antwortete schriftlich darauf, dass sich die Gemeinde dafür schon zu dieser Sitzung ein Angebot habe machen lassen. Die Idee sei gewesen, sich zusammen mit der Nachbargemeinde Wimsheim die nötige Hardware zu beschaffen. Technisch hätte man das auch rechtzeitig hinbekommen, sodass schon bei der Sitzung am vergangenen Donnerstag das Publikum nicht direkt im Sitzungssaal dabei gewesen wäre, sondern via Live-Stream über die Homepage der Gemeinde den Verlauf hätte mitverfolgen können. Dabei hätten aber nach geltender Rechtslage keine rechtsgültigen Beschlüsse gefasst werden können, was besonders mit Blick auf die vorgesehene Behandlung eines Bebauungsplans kritisch hätte werden können, erklärte Thomas Fritsch. Grundsätzlich könne man sich aber vorstellen, dass künftig das Streamen der Gemeinderatssitzungen via Internet zusätzlich möglich sei, so Fritsch.