Mönsheim hat jetzt ein Archiv Gemeindegedächtnis auf 123 Regalmetern

Büroklammer rosten stark

Mit dabei waren Walter Knapp, der tiefe familiäre Wurzeln in Mönsheim hat, sich für die lokale Geschichte interessiert und seit 42 Jahren Gemeinderat ist, sowie Claudia May von der Gemeindeverwaltung. „Am Anfang war meine Hauptaufgabe, mit einer kleinen Zange sämtliches Eisen wie Büroklammern, die unheimlich rosten, und Klammern aus dem Papier herauszunehmen“, erzählt Walter Knapp. Manchmal seien dabei an einem Tag zwei Handvoll Material angefallen.