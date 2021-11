Mösnheim - In den 90er Jahren ist sie sie stillgelegt worden, die Sirene auf dem Alten Rathaus und dann im Zuge der Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes komplett abgebaut. Wenn also diesen Samstag im Enzkreis in den umliegenden Gemeinden die Sirenen probeweise ertönen, wird es in Mönsheim still sein.