Mönsheim Gemeinde will Jugendarbeit angehen

Mönsheim - Die Gemeinde Mönsheim will das Thema offene Jugendarbeit anpacken. In der jüngsten Gemeinderatssitzung präsentierte die Sozialpädagogin Juliana Schubert ein Konzept zur Beteiligung und Mitgestaltung von Kindern und Jugendlichen am Gemeinwesen. Allerdings wird die 25-Jährige, die aus Rutesheim stammt, nur einen Teil ihrer Arbeitszeit in dieses Projekt einbringen können, denn sie ist in der Verwaltung auch noch anderweitig tätig, wie der Bürgermeister Thomas Fritsch erläuterte. Seit Juli bei der Gemeinde angestellt wurde sie inzwischen zur Eheschließungsstandesbeamtin ernannt, in die Rentenberatung und Friedhofsverwaltung eingearbeitet und soll auch weitere „kleinere Aufgaben“ erledigen, wie es hieß.