Abgebrochener Einbruch mit Verfolgungsjagd: Auf frischer Tat ertappt hat ein Bewohner am Freitagmittag zwei Einbrecher in Mönsheim. Den Eindringlingen gelang die Flucht. Die Einbrecher hatten sich gegen 12 Uhr über eine Türe gewaltsam Zutritt in das nördlich der Sportanlage in Appenberg befindliche Wohnhaus verschafft, als ein Bewohner des Anwesens nach Hause kam und die Täter entdeckte. Letztere ergriffen die Flucht, wurden jedoch durch den Bewohner verfolgt, der auch einen der beiden zu fassen bekam. Der Einbrecher wehrte sich und verletzte seinen Verfolger dabei auch. Mehrere Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber fahndeten nach den Einbrechern, es gelang aber bislang nicht, diese aufzuspüren. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: einer soll etwa 1,80 bis 1,85 Meter große sein, dunkle Haaren mit Geheimratsecken haben. Er hat dunkle Bekleidung sowie eine Brille getragen. Der Zweite ist größer als der erste, mehr ist nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231/186-4444 zu melden.