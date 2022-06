Mönsheim Der Streit um die Bürgermeisterwahl geht weiter

Maurer, der am 22. Mai mit 57 Prozent der Wählerstimmen zum neuen Bürgermeister von Mönsheim gewählt wurde, hatte bei seiner Bewerbung als Berufsbezeichnung fälschlicherweise Verwaltungswirt angegeben, obwohl er Verwaltungsfachangestellter ist. Er ist also kein Beamter. Später wurde der Fehler richtiggestellt. Auf dem amtlichen Stimmzettel wurde die Bezeichnung aber noch so abgedruckt.