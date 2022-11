Mönsheim Das Buchelesweible hat einen Platz im Herzen von Mönsheim

Die Figur einer schmalen, jüngeren Frau besteht zwar aus verzinktem Eisen, doch mit ihrem Korb aus Stahl, über dem ein Tuch mit dem Mönsheimer Wappen liegt und der alleine schon über 20 Kilogramm wiegt, sowie der geöffneten Hand mit einigen Buchele darin, wirkt sie durchaus lebensecht. Ihre Haltung ist aufrecht und ihr Blick den Betrachtenden zugewandt. Ihr Schöpfer, der Kunstschmied Peter Klink, der aus Mönsheim stammt, seine Werkstatt aber inzwischen in Pfullendorf hat, ließ der Sammlerin trotz ihrer bescheidenen Kleidung – „wie meine Großmutter nach dem Krieg“, so Peter Klink – in Anspielung auf die traditionelle Schmuckherstellung in Mönsheim sogar einen kleinen Ohrschmuck zukommen. „Das ist die erste lebensgroße Frauenfigur, an die ich mich herangewagt habe, das war für mich doch eine gewisse Herausforderung“, erzählte Peter Klink. Walter Knapp, langjähriger Gemeinderat und Kenner der Mönsheimer Geschichte, habe ihn bei den Entwürfen unterstützt. Später habe Knapp dem Buchelesweible in seiner Werkstatt spontan den Namen „Kathrinle“ gegeben, so Klink, und der würde auch ortshistorisch gut passen.