Modernisierung wird teurer Glemstalschule ist wieder Sorgenkind

Bereits im Februar haben die Bürgermeister Thomas Schäfer (Hemmingen) und Nico Lauxmann (Schwieberdingen), beide CDU, verkündet, dass eine Wochenstubenkolonie mit rund 40 Zwergfledermäusen an der Fassade des Schulgebäudes lebt. Der Umstand verlängert das Projekt um etwa 15 Monate und verteuert es. „Etwas Kopfzerbrechen“, sagte Thomas Schäfer am Dienstag im Gemeinderat, würden auch die Folgen des Kriegs in der Ukraine bereiten. Das Gremium sollte diversen Punkten zustimmen, vor allem Mehrkosten. Was es tat, zähneknirschend. Der Schwieberdinger Gemeinderat hat schon grünes Licht gegeben, an diesem Donnerstag stimmt der gemeinsame Verwaltungsverband (GVV) endgültig ab.