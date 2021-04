Modellprojekt in Rutesheim Wenn das Nasenbohren zum Experiment wird

„Es ist uns wichtig, dass auch die Kinder getestet werden, weil es auch Fälle gab mit Corona in der Familie, aber die Kinder nicht getestet wurden, weil es hieß, diese würden sich nicht anstecken“, sagt die Erzieherin Susanne Burger. Deshalb sei der Kindergarten an der Richard-Wagner-Straße zügig in das Modellprojekt eingestiegen. Die Einrichtung können in der Regel in zwei Gruppen 50 Kinder zwischen drei und sechs Jahren besuchen.