Modellprojekt in Renningen Eine „Kita für alle“

„Wir haben schon lange über Verbesserungen am bestehenden System nachgedacht“, erklärt Daniel Dreßen. Die bürokratischen Hürden für die Eingliederungshilfe, die Kindern mit erhöhtem Förderbedarf zusteht, seien hoch, und bis zur Bewilligung sei es meist ein langer Weg. „Wir dachten, das muss doch schneller und einfacher gehen.“ Er zögert kurz, dann spricht er einen weiteren Punkt an: „Außerdem scheuen sich viele betroffene Eltern, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, damit ihr Kind nicht schon von Anfang an stigmatisiert wird.“