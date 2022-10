Mobilität E-Scooter düsen weiter durch Renningen

Mehr als 3000 Ausleihen und mehr als 5500 gefahrene Kilometer: Die Bilanz der rund sechswöchigen Testphase mit E-Scootern in Renningen kann sich sehen lassen. Die Gefährte sind durchaus beliebt und werden viel genutzt. Doch was bringen sie für die Verkehrsentlastung? Darüber wurde im Renninger Gemeinderat am Mittwoch kontrovers diskutiert. Die große Mehrheit entschied sich, eine dauerhafte Einrichtung der Geräte zu erlauben – aber zunächst befristet auf ein Jahr und mit bestimmten Auflagen seitens der Verwaltung.