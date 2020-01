MMA-Kämpferin Judith Ruis Blaue Augen sind normale Nebenwirkungen

Als Foul gilt letztlich nur, was tödlich enden könnte

In den MMA gilt letztlich nur als Foul, was tödlich enden könnte: Schläge gegen den Kehlkopf, Fingerstiche ins Auge, Tritte gegen den Kopf von Gegnern, die am Boden liegen. Das war in den Anfängen anders. Schläge ins Gesicht von im Grunde Wehrlosen sind noch immer erlaubt, und die Kämpfer kennen keine Gnade. Dem Regelwerk gemäß muss der Ringrichter abbrechen, sobald einer von ihnen zu angeschlagen ist, um sich bewusst zu verteidigen – angezählt, würden Boxer es nennen. Deren Sport birgt tatsächlich höhere Gefahren. Dies belegt eine Sterblichkeits-Statistik. Tödliche Niederschläge waren in der Geschichte des Boxens um ein Vielfaches häufiger.